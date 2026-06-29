CBSE 10वीं बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर: दूसरी परीक्षा के परिणाम जल्द, यहां देखें कैसे
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CBSE ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी करने का ऐलान किया है। यह उनकी नई 2-परीक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, जिससे 6 लाख 68 हजार से ज्यादा छात्रों को इसी साल अपने नंबर सुधारने का एक और मौका मिलेगा। नियमित अपडेट्स के लिए cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर नजर बनाए रखें।
CBSE के नंबर कैसे देखें और जानकारी जांचें
परिणाम जारी होने के बाद, छात्र अपने नंबर cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, डिजिलॉकर, उमंग ऐप या SMS के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड अपने पास तैयार रखना होगा। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि कोई गलती मिलती है, तो उसे ठीक करवाने के लिए फौरन अपने स्कूल या CBSE से संपर्क करें।