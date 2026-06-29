CBSE 10वीं बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर: दूसरी परीक्षा के परिणाम जल्द, यहां देखें कैसे

CBSE के नंबर कैसे देखें और जानकारी जांचें

परिणाम जारी होने के बाद, छात्र अपने नंबर cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, डिजिलॉकर, उमंग ऐप या SMS के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड अपने पास तैयार रखना होगा। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि कोई गलती मिलती है, तो उसे ठीक करवाने के लिए फौरन अपने स्कूल या CBSE से संपर्क करें।