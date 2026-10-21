CBSE परीक्षा 2027: 10वीं के लिए 2 परीक्षाएं, 12वीं की डेटशीट की उलटी गिनती शुरू
CBSE के सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। साल 2027 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक तारीखें जल्द ही cbse.gov.in पर जारी कर दी जाएंगी।
उम्मीद है कि ये परीक्षाएं फरवरी महीने से शुरू हो जाएंगी। इस बार 10वीं के छात्रों के लिए दो परीक्षाओं वाली प्रणाली लागू होगी, जबकि 12वीं कक्षा के छात्रों को पहले की तरह निर्धारित बोर्ड परीक्षाएं ही देनी होंगी।
CBSE वेबसाइट से शेड्यूल PDF डाउनलोड करें
एक बार शेड्यूल जारी हो जाने के बाद, आप इसे CBSE की वेबसाइट से PDF फाइल के तौर पर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको 'मेन वेबसाइट' पर जाना होगा और फिर डाउनलोड का विकल्प चुनना होगा।
परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करने के लिए, आप ऑनलाइन उपलब्ध सैंपल क्वेश्चन पेपर और दूसरे तैयारी के संसाधनों को देख सकते हैं। इससे आपको परीक्षा पैटर्न का अच्छा अंदाजा हो जाएगा।
यह भी याद रखें कि पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाने जरूरी होंगे। 12वीं कक्षा के लिए 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे डिजिटल मूल्यांकन आसानी से हो पाएगा।