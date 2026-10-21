CBSE परीक्षा 2027: 10वीं के लिए 2 परीक्षाएं, 12वीं की डेटशीट की उलटी गिनती शुरू

एक बार शेड्यूल जारी हो जाने के बाद, आप इसे CBSE की वेबसाइट से PDF फाइल के तौर पर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको 'मेन वेबसाइट' पर जाना होगा और फिर डाउनलोड का विकल्प चुनना होगा।

परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करने के लिए, आप ऑनलाइन उपलब्ध सैंपल क्वेश्चन पेपर और दूसरे तैयारी के संसाधनों को देख सकते हैं। इससे आपको परीक्षा पैटर्न का अच्छा अंदाजा हो जाएगा।

यह भी याद रखें कि पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाने जरूरी होंगे। 12वीं कक्षा के लिए 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे डिजिटल मूल्यांकन आसानी से हो पाएगा।