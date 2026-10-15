CBSE 2027: छात्रों को मिलेगा अंक सुधारने का मौका, पास होने के लिए 33 प्रतिशत नंबर; जानें जरूरी बातें

डेट शीट का इंतजार करते हुए छात्र CBSE की अकादमिक वेबसाइट पर सैंपल पेपर्स देख सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। याद रखें, परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।

2027 की परीक्षाओं के लिए, CBSE ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक नई दो-चरण वाली प्रणाली शुरू की है, जिससे उन्हें अपने अंकों को सुधारने का एक और मौका मिलेगा। स्कूलों को 21 अक्टूबर तक छात्रों की लिस्ट जमा करनी होगी।

वहीं प्राइवेट कैंडिडेट 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।