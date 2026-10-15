CBSE 2027: छात्रों को मिलेगा अंक सुधारने का मौका, पास होने के लिए 33 प्रतिशत नंबर; जानें जरूरी बातें
CBSE जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 2027 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी करने वाला है। अगर सब कुछ पहले की तरह ही रहा, तो ये परीक्षाएं फरवरी और मार्च में हो सकती हैं।
इस शेड्यूल में परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, जैसे तारीखें, समय, विषय और उनके कोड लिखे होंगे, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई की योजना पहले से बना पाएंगे।
CBSE सैंपल पेपर्स, 33 प्रतिशत पासिंग मार्क्स और डेडलाइन
डेट शीट का इंतजार करते हुए छात्र CBSE की अकादमिक वेबसाइट पर सैंपल पेपर्स देख सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। याद रखें, परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।
2027 की परीक्षाओं के लिए, CBSE ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक नई दो-चरण वाली प्रणाली शुरू की है, जिससे उन्हें अपने अंकों को सुधारने का एक और मौका मिलेगा। स्कूलों को 21 अक्टूबर तक छात्रों की लिस्ट जमा करनी होगी।
वहीं प्राइवेट कैंडिडेट 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।