CBSE 2027: 10वीं-12वीं की डेट शीट पर आया नया अलर्ट, कब होगी जारी?

इस डेट शीट में मुख्य परीक्षाओं के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त पेपर भी शामिल होंगे, जैसे कि 10वीं कक्षा का दूसरा बोर्ड और 12वीं कक्षा के स्पोर्ट्स या सप्लीमेंट्री पेपर।

अपनी डेट शीट डाउनलोड करने के लिए, आपको वेबसाइट पर 'एग्जामिनेशन सर्कुलर' सेक्शन में जाना होगा। पिछले साल, अस्थायी तारीखें सितंबर में जारी कर दी गई थीं और अक्टूबर तक फाइनल डेट शीट आ गई थी। इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।