CBSE 10वीं बोर्ड 2026: नतीजे जल्द, ऐसे देखें अपनी मार्कशीट

वेबसाइट, SMS और डिजीलॉकर से मिलेगी मार्कशीट

आप CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में अपनी डिटेल्स भरकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप SMS के जरिए मार्कशीट चाहते हैं, तो 773-829-9899 पर सही फॉर्मेट में SMS भेज सकते हैं।

डिजीलॉकर पर लॉगिन करके भी आपको अपनी डिजिटल मार्कशीट मिल जाएगी। मार्कशीट मिलने पर सारी जानकारी ध्यान से जांच लें। अगर कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत अपने स्कूल को बताएं ताकि उसे ठीक किया जा सके।