CBSE 10वीं बोर्ड 2026: नतीजे जल्द, ऐसे देखें अपनी मार्कशीट
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CBSE जल्द ही 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जारी करने वाला है। अगर आपने 15 से 21 मई के बीच ये परीक्षाएं दी थीं, तो आप अपनी प्रोविजनल मार्कशीट ऑनलाइन देख पाएंगे। इसके लिए आपको अपना रोल नंबर, स्कूल कोड, एडमिट कार्ड ID और जन्म तिथि अपने पास रखनी होगी।
वेबसाइट, SMS और डिजीलॉकर से मिलेगी मार्कशीट
आप CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में अपनी डिटेल्स भरकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप SMS के जरिए मार्कशीट चाहते हैं, तो 773-829-9899 पर सही फॉर्मेट में SMS भेज सकते हैं।
डिजीलॉकर पर लॉगिन करके भी आपको अपनी डिजिटल मार्कशीट मिल जाएगी। मार्कशीट मिलने पर सारी जानकारी ध्यान से जांच लें। अगर कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत अपने स्कूल को बताएं ताकि उसे ठीक किया जा सके।