CBSE 12वीं: 10 साल से लड़कियों का जलवा, अब लड़के दे रहे कड़ी टक्कर

लड़कों का पास प्रतिशत अंतर कम हो रहा

लड़कों ने भी बहुत सुधार किया है। उनका पास प्रतिशत साल 2015 के करीब 78 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में लगभग 85.70 प्रतिशत हो गया है।

फिर भी, हर साल लड़कियों ने ही बाजी मारी है, और पिछले साल उनका पास प्रतिशत 91 प्रतिशत से ऊपर रहा था। सबसे बड़ा बदलाव महामारी के सालों में आया, जब यह अंतर कम होने लगा। साल 2023 से जब परीक्षाएं फिर से सामान्य तरीके से हुईं, तब से यह छोटा सा अंतर अब तक बना हुआ है।