CBSE का छात्रों को तोहफा: 10वीं बोर्ड में अब 'बेस्ट ऑफ टू' सिस्टम, जानें कब होगी दूसरी परीक्षा

10वीं की दूसरी परीक्षा के लिए पात्रता और पंजीकरण कैसे करें

दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए, छात्रों को पहले चरण की परीक्षा में बैठना ज़रूरी होगा। हालांकि, यदि कोई छात्र तीन या उससे अधिक विषयों की परीक्षा छोड़ता है, तो वह दूसरे चरण में शामिल नहीं हो पाएगा। छात्र अपने नंबर सुधारने के लिए अधिकतम तीन विषयों का चुनाव कर सकते हैं। इन विषयों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं शामिल हैं। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया आपके स्कूल के जरिए ही होगी। इसके लिए छात्रों को स्कूल में फॉर्म भरना होगा, जिन विषयों में वे सुधार करना चाहते हैं, उनका चुनाव करना होगा और तय फीस जमा करनी होगी। दोनों चरणों में से, जिस चरण में छात्र के सबसे अच्छे अंक होंगे, उन्हीं अंकों को अंतिम परिणाम माना जाएगा।