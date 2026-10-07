CBSE 2027 से 10वीं के लिए ला रहा है 2 मौके, कैसे उठाएं फायदा?
2026 की परीक्षा से शुरू की गई एक नई नीति के बाद, उम्मीद है कि CBSE 2027 के परीक्षा चक्र से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कारण लाई जा रही है।
इस नीति का मकसद पास हुए और योग्य छात्रों को अपने अंक सुधारने का बेहतर मौका देना है। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा के बाद कंपार्टमेंट कैटेगरी में आता है, तो उसे उसी कैटेगरी में दोबारा मौका मिलेगा।
CBSE 3 विषयों तक दोबारा परीक्षा की अनुमति देगा
यदि आप पहली परीक्षा पास भी कर लेते हैं, तब भी आप बेहतर अंक लाने के लिए अधिकतम तीन विषयों – जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या भाषाओं – की दोबारा परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन, इसमें एक अहम शर्त है: पहली परीक्षा में सभी छात्रों को बैठना अनिवार्य होगा, और दूसरी परीक्षा केवल वही छात्र दे पाएंगे जो इसके लिए योग्य होंगे।
अगर आप पहली परीक्षा में 3 या उससे ज्यादा विषयों में अनुपस्थित रहते हैं या फेल हो जाते हैं, तो आप दूसरी परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।