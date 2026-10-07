CBSE 2027 से 10वीं के लिए ला रहा है 2 मौके, कैसे उठाएं फायदा?

यदि आप पहली परीक्षा पास भी कर लेते हैं, तब भी आप बेहतर अंक लाने के लिए अधिकतम तीन विषयों – जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या भाषाओं – की दोबारा परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन, इसमें एक अहम शर्त है: पहली परीक्षा में सभी छात्रों को बैठना अनिवार्य होगा, और दूसरी परीक्षा केवल वही छात्र दे पाएंगे जो इसके लिए योग्य होंगे।

अगर आप पहली परीक्षा में 3 या उससे ज्यादा विषयों में अनुपस्थित रहते हैं या फेल हो जाते हैं, तो आप दूसरी परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।