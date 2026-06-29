CBSE ने खोला राज: वेदांत के फिजिक्स में बढ़े 9 नंबर, वायरल दावा निकला गलत
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CBSE ने 12वीं क्लास के छात्र वेदांत श्रीवास्तव के दावे पर अपनी बात रखी है। वेदांत सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल हुए थे कि फिजिक्स के उनके नंबर पुनर्मूल्यांकन के बाद भी नहीं बदले हैं। बोर्ड का कहना है कि उनका यह दावा गलत है। बोर्ड ने बताया कि जांच के बाद फिजिक्स में उनके नंबर असल में 9 बढ़ गए हैं। यह उनके इस दावे से बिल्कुल उलट है कि कोई बदलाव नहीं हुआ था।
CBSE ने बताया- पुनर्मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका
CBSE ने वेदांत की पोस्ट को 'तथ्यात्मक रूप से गलत' बताया है। साथ ही, बोर्ड ने यह भी साफ किया कि पुनर्मूल्यांकन की ज्यादातर अर्जियां निपटा ली गई हैं और अब बस कुछ ही बची हैं। बोर्ड ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि बाकी बचे नतीजे भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे और यह पूरी प्रक्रिया अब खत्म होने वाली है।