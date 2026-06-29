CBSE ने खोला राज: वेदांत के फिजिक्स में बढ़े 9 नंबर, वायरल दावा निकला गलत देश Jun 29, 2026

CBSE ने 12वीं क्लास के छात्र वेदांत श्रीवास्तव के दावे पर अपनी बात रखी है। वेदांत सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल हुए थे कि फिजिक्स के उनके नंबर पुनर्मूल्यांकन के बाद भी नहीं बदले हैं। बोर्ड का कहना है कि उनका यह दावा गलत है। बोर्ड ने बताया कि जांच के बाद फिजिक्स में उनके नंबर असल में 9 बढ़ गए हैं। यह उनके इस दावे से बिल्कुल उलट है कि कोई बदलाव नहीं हुआ था।