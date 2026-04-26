CBSE 12वीं के नतीजे 30 अप्रैल तक, जानें कैसे करें फटाफट चेक
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CBSE 12वीं बोर्ड के नतीजे 30 अप्रैल, 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। इस बार कॉपियों की जांच के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग का तरीका इस्तेमाल किया गया है। परीक्षाएं 10 अप्रैल को खत्म हो गई थीं और अब नतीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। छात्र cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, डिजी लॉकर या उमंग ऐप पर अपने परिणाम देख सकते हैं।
डिजी लॉकर या उमंग से नतीजे कैसे देखें
नतीजे देखने के लिए अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड का आईडी नंबर तैयार रखें। अगर मुख्य वेबसाइटों पर ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप डिजी लॉकर पर भी नतीजे देख सकते हैं।
डिजी लॉकर पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। उमंग ऐप पर लॉगिन करके CBSE सेवाओं में जाएं और अपनी जरूरी जानकारी भरें। अपना एडमिट कार्ड संभालकर रखना न भूलें।