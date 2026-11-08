CBSE 12वीं बोर्ड 2027: एडमिट कार्ड और प्रवेश से जुड़े ये नियम जानें

सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी। विषय के अनुसार इनकी अवधि 2 या 3 घंटे की होगी।

फिजिक्स की परीक्षा 16 फरवरी को, केमिस्ट्री की 27 फरवरी को और गणित की परीक्षा 9 मार्च को होगी। स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे सुबह 10:00 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं।

उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में आना होगा और केवल वही स्टेशनरी लानी होगी जिसकी अनुमति है। CBSE ने यह भी सुझाव दिया है कि स्टूडेंट्स पहले से ही अपने आने-जाने की प्लानिंग कर लें ताकि ट्रैफिक या खराब मौसम के कारण उन्हें कोई परेशानी न हो।

परीक्षा से जुड़े और भी विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। छात्रों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों और बोर्ड द्वारा जारी होने वाली अगली सूचनाओं का पूरी तरह से पालन करना होगा।