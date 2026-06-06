CBSE ने विवादों में घिरी कंपनी के साथ अपना करार जारी रखने का किया फैसला देश Jun 06, 2026

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने हैदराबाद की कंपनी कोइम्प्ट एड्यूटेक के साथ अपना काम जारी रखने का फैसला किया है। यह कंपनी CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के लिए उत्तर-पुस्तिकाओं को स्कैन करती है। हालांकि, इस अनुबंध के मिलने के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। अब सुरक्षा बढ़ाने के लिए CBSE ने छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं का सारा डाटा कोइम्प्ट एड्यूटेक के सर्वर से हटाकर अपने खुद के सर्वर पर ट्रांसफर कर लिया है।