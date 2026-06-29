CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन के 99.7 प्रतिशत नतीजे घोषित देश Jun 29, 2026

CBSE ने 2026 के क्लास 12 री-इवैल्यूएशन के संशोधित नतीजे घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने बताया है कि 99.7 प्रतिशत से ज्यादा आवेदनों के परिणाम जारी हो चुके हैं। यह प्रक्रिया 21 जून को शुरू हुई थी, जिसके बाद से नतीजे अलग-अलग चरणों में घोषित किए जा रहे हैं। जो छात्र अभी भी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी बचे आवेदनों के अंतिम नतीजे भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे।