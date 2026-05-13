CBSE 12वीं परिणाम: मेरिट लिस्ट क्यों नहीं हुई जारी?
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं के बोर्ड नतीजे जारी कर दिए हैं। हालांकि, इस बार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। बोर्ड का कहना है कि वह छात्रों को बेवजह के तनाव से दूर रखना चाहता है। इसके बावजूद, अगर कोई छात्र किसी विषय में टॉप 0.1 प्रतिशत में आता है, तो उसे एक खास मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
पास प्रतिशत घटकर 85.20 प्रतिशत हुआ
पिछले साल जहां पास प्रतिशत 88.39 प्रतिशत था, वहीं इस साल यह घटकर 85.20 प्रतिशत रह गया है। छात्र अपने नतीजे cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर देख सकते हैं। अगर तुरंत अपडेट चाहिए, तो SMS के जरिए भी जानकारी हासिल की जा सकती है।