CBSE 12वीं परिणाम: मेरिट लिस्ट क्यों नहीं हुई जारी? देश May 13, 2026

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं के बोर्ड नतीजे जारी कर दिए हैं। हालांकि, इस बार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। बोर्ड का कहना है कि वह छात्रों को बेवजह के तनाव से दूर रखना चाहता है। इसके बावजूद, अगर कोई छात्र किसी विषय में टॉप 0.1 प्रतिशत में आता है, तो उसे एक खास मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा।