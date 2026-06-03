CBSE ने कक्षा12 की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल, पहले दिन 40,000 आवेदन

CBSE पोर्टल फीस और साइबर हमले

इस पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए छात्रों को अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करना होगा। फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जा सकता है। जांच के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति सवाल 25 रुपये फीस ली जाएगी। पोर्टल पर आवेदन करने वालों की इतनी भीड़ थी कि इस दौरान उस पर साइबर हमले भी हुए। सिर्फ 2 मिनट के भीतर 15 लाख हिट दर्ज किए गए और एक लाख से ज्यादा बार अवैध रूप से फाइलों तक पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि, CBSE का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।