CBSE का 'बेस्ट ऑफ टू': 10वीं बोर्ड में अब सिर्फ अच्छे नंबर, मिलेगा दूसरा मौका

यह नियम बिल्कुल सीधा है: आपकी फाइनल मार्कशीट में हर विषय के वही अंक दर्ज होंगे, जो आपने दोनों में से किसी भी परीक्षा में सबसे ज्यादा हासिल किए होंगे। आप खुद चुन सकते हैं कि किन विषयों में आपको और अंक लाने हैं। इसके लिए आपको सभी विषयों की परीक्षा दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जब पहली बार कुछ स्कूलों में इस नियम को लागू किया गया था, तब करीब 60 प्रतिशत छात्रों ने दूसरी बार में ज्यादा नंबर हासिल किए थे। इसलिए, अगर किसी विषय में आपको अभी भी कोई दिक्कत है, तो यह नियम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।