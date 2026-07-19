CBSE का 'बेस्ट ऑफ टू': 10वीं बोर्ड में अब सिर्फ अच्छे नंबर, मिलेगा दूसरा मौका
CBSE साल 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 'बेस्ट ऑफ टू' नियम लागू करने जा रहा है। अब छात्र साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। हर विषय में जिस परीक्षा में उन्हें सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे, वही अंक फाइनल मार्कशीट में दर्ज होंगे। इस नियम से अगर पहली बार में कुछ विषयों में नंबर कम आते हैं, तो छात्रों को उन्हें सुधारने का पूरा मौका मिलेगा। बोर्ड का मकसद छात्रों का तनाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का पूरा अवसर देना है।
मार्कशीट में सबसे ज्यादा नंबर दर्ज होंगे
यह नियम बिल्कुल सीधा है: आपकी फाइनल मार्कशीट में हर विषय के वही अंक दर्ज होंगे, जो आपने दोनों में से किसी भी परीक्षा में सबसे ज्यादा हासिल किए होंगे। आप खुद चुन सकते हैं कि किन विषयों में आपको और अंक लाने हैं। इसके लिए आपको सभी विषयों की परीक्षा दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब पहली बार कुछ स्कूलों में इस नियम को लागू किया गया था, तब करीब 60 प्रतिशत छात्रों ने दूसरी बार में ज्यादा नंबर हासिल किए थे। इसलिए, अगर किसी विषय में आपको अभी भी कोई दिक्कत है, तो यह नियम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।