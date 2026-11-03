10वीं में अब AI और डेटा साइंस, CBSE का बड़ा ऐलान

इस नए ढांचे के तहत, छात्रों को 9 अनिवार्य विषय पढ़ने होंगे। इनमें 2 भाषाएं, एक तीसरी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण शामिल हैं।

इनके अलावा व्यावसायिक शिक्षा भी अनिवार्य होगी, जिसमें छात्र 'कौशल विकास' या CBSE द्वारा अधिसूचित 22 स्किल सब्जेक्ट्स में से कोई एक चुन सकते हैं। छात्र अपनी पसंद के हिसाब से आईटी (IT) या डिजाइन थिंकिंग जैसे दिलचस्प विकल्प चुन सकते हैं, या फिर वे 'कौशल विकास' का रास्ता अपना सकते हैं, जो एक व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प है।

अगर आप कोई स्किल सब्जेक्ट चुनते हैं, तो आपको इसकी बोर्ड परीक्षा देनी होगी और आपको एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र भी मिलेगा। वहीं, 'कौशल विकास' का मूल्यांकन स्कूल के अंदर ही किया जाएगा, यानी इसका आंतरिक मूल्यांकन होगा।

इस पूरे बदलाव का मकसद यह है कि छात्र अपनी रुचि के विषय खोज सकें और ऐसे व्यावहारिक कौशल विकसित कर सकें जो सिर्फ स्कूल तक सीमित न रहें, बल्कि भविष्य में उनके काम आ सकें।