CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए पास होने के नियमों में नहीं किया बदलाव, छात्रों को लाने होंगे न्यूनतम 33 प्रतिशत नंबर
कक्षा 10 के छात्रों के लिए CBSE ने 2027 की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर दी है। पास होने के लिए जो नियम तय किए गए थे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आपको थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों के मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे।
2026-27 के लिए जारी किए गए सैंपल पेपर्स और मार्किंग स्कीम से साफ है कि परीक्षा का पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा, इसमें छात्रों के लिए कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी।
अधिकारी ने नियमों की पुष्टि की
पहले छात्रों के मन में यह उलझन थी कि थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में अलग-अलग पास होना जरूरी होगा या नहीं। इस बात को साफ करने के लिए CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, संयम भारद्वाज ने हाल ही में हुए एक वेबिनार में पूरी जानकारी दी है।
उन्होंने साफ किया है कि पास होने के लिए कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक ही काफी हैं। किसी भी सेक्शन में अलग से यह सीमा हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही, स्कूलों ने अगले साल की परीक्षाओं के लिए छात्रों की जानकारी अपडेट करना भी शुरू कर दिया है, ताकि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो सकें।