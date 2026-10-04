CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए पास होने के नियमों में नहीं किया बदलाव, छात्रों को लाने होंगे न्यूनतम 33 प्रतिशत नंबर

पहले छात्रों के मन में यह उलझन थी कि थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में अलग-अलग पास होना जरूरी होगा या नहीं। इस बात को साफ करने के लिए CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, संयम भारद्वाज ने हाल ही में हुए एक वेबिनार में पूरी जानकारी दी है।

उन्होंने साफ किया है कि पास होने के लिए कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक ही काफी हैं। किसी भी सेक्शन में अलग से यह सीमा हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही, स्कूलों ने अगले साल की परीक्षाओं के लिए छात्रों की जानकारी अपडेट करना भी शुरू कर दिया है, ताकि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो सकें।