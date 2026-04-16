बदल रहा CBSE! छठी से 3 भाषाएं अनिवार्य, बोर्ड परीक्षा में अब AI भी शामिल देश Apr 16, 2026

छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। 2026-27 से CBSE की नई नीति के तहत, छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। इनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी, ताकि भाषाओं की विविधता को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा, 2031 में होने वाली दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं में इन तीनों भाषाओं में पास होना अनिवार्य होगा। अगर आपके स्कूल में छठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो उसे एक विदेशी भाषा माना जाएगा, और साथ में दो भारतीय भाषाएं भी पढ़नी होंगी।