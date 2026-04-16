CBSE 10वीं परिणाम: कुल 93.7 प्रतिशत छात्र पास, दिल्ली के 97.39 प्रतिशत छात्रों ने गाड़े सफलता के झंडे!

दिल्ली: 3 लाख से ज्यादा छात्र पास, पूर्व-पश्चिम का 97%

पूर्व और पश्चिम दिल्ली ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया; दोनों इलाकों में 97% से ज्यादा छात्र पास हुए। पूर्व दिल्ली में यह आंकड़ा 97.33% रहा और पश्चिम दिल्ली में 97.45%।

कुल मिलाकर, इस बार दिल्ली के 3 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में सफल रहे! दिल्ली का यह लगातार अच्छा प्रदर्शन देशव्यापी ट्रेंड के अनुरूप है, जिसका एक बड़ा कारण नई शिक्षा नीति भी है। यह नई नीति अब छात्रों को सिर्फ रटने के बजाय कन्सेप्ट्स को समझने पर ज्यादा जोर देती है। साथ ही, इसके जरिए छात्रों को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर भी मिलता है।