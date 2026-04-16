CBSE 10वीं के इन छात्रों ने पाए पूरे अंक! जानें कामयाबी का अनोखा 'सीक्रेट'

कक्षा 10 के छात्रों ने अपनाए अलग-अलग तरीके

दक्ष वसुदेव रोजाना 12 से 13 घंटे तक सेल्फ स्टडी करते थे। उनका लक्ष्य IIT है और अब वे अगले लक्ष्य के तौर पर UPSC का सपना देख रहे हैं। दूसरी ओर, तन्मय श्रीवास्तव ने पढ़ाई का एक लचीला तरीका अपनाया, जिसमें उनकी रिसर्च में दिलचस्पी ने उनके शेड्यूल को तय किया। कोलकाता की अनीशा घोष और पुरी की टीना रथ ने भी पूरे अंक हासिल किए हैं। इन छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि कामयाबी सिर्फ महंगी कोचिंग से नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मिलती है।