CBSE 10वीं के इन छात्रों ने पाए पूरे अंक! जानें कामयाबी का अनोखा 'सीक्रेट'
देश
CBSE ने कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार कई छात्रों ने पूरे अंक हासिल कर सबको चौंका दिया है। गाजियाबाद के दक्ष वसुदेव और गुरुग्राम के तन्मय श्रीवास्तव ने गणित और डेटा साइंस जैसे विषयों में सौ फीसदी अंक पाए हैं। यह कामयाबी उन्हें अपनी खास पढ़ाई के तरीकों और कड़ी मेहनत से मिली है।
कक्षा 10 के छात्रों ने अपनाए अलग-अलग तरीके
दक्ष वसुदेव रोजाना 12 से 13 घंटे तक सेल्फ स्टडी करते थे। उनका लक्ष्य IIT है और अब वे अगले लक्ष्य के तौर पर UPSC का सपना देख रहे हैं। दूसरी ओर, तन्मय श्रीवास्तव ने पढ़ाई का एक लचीला तरीका अपनाया, जिसमें उनकी रिसर्च में दिलचस्पी ने उनके शेड्यूल को तय किया। कोलकाता की अनीशा घोष और पुरी की टीना रथ ने भी पूरे अंक हासिल किए हैं। इन छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि कामयाबी सिर्फ महंगी कोचिंग से नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मिलती है।