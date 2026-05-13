CBSE 12वीं रिजल्ट: लड़कियों ने मारी बाजी, ट्रांसजेंडर छात्रों ने भी रचा इतिहास
CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। 17 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से लगभग 15.4 लाख छात्र पास हुए हैं। इस तरह कुल पास प्रतिशत 85.20 प्रतिशत रहा है। ये नतीजे 13 मई को घोषित किए गए थे और छात्र इन्हें CBSE की आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर, उमंग और NIC पोर्टल पर देख सकते हैं।
CBSE में लड़कियां 88.86, ट्रांसजेंडर 100 प्रतिशत पास
लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86 प्रतिशत रहा, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 82.13 प्रतिशत रहा। ट्रांसजेंडर छात्रों ने 100 प्रतिशत पास प्रतिशत हासिल कर इतिहास रच दिया है। 94,000 से ज्यादा छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा छात्रों ने 95 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया है।
दिल्ली रीजन का पास प्रतिशत लगभग 92 प्रतिशत रहा। वहीं, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय संस्थागत प्रदर्शन में सबसे ऊपर रहे (दोनों का प्रतिशत 98 प्रतिशत से ज्यादा रहा)।
इस साल CBSE ने ज्यादा सटीकता के लिए डिजिटल मूल्यांकन शुरू किया था, इसलिए कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। हालांकि, हर विषय में टॉप करने वाले छात्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 15 जुलाई को होंगी, और छात्र अपने डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज डिजिलॉकर से प्राप्त कर सकते हैं।