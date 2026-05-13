CBSE 12वीं बोर्ड की कॉपी अब 8 दिन में होगी चेक, खत्म होगा इंतजार?

शिक्षकों ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग की परेशानियां और फायदे बताए

एक तरफ जहां OSM सिस्टम से मूल्यांकन जल्दी और साफ-सुथरा होने का वादा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षकों को इसमें परेशानियां भी आ रही हैं। उन्हें धुंधली स्कैन की हुई उत्तर पुस्तिकाएं, धीमे सर्वर और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जिन स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है, उन्हें भी काफी दिक्कतें आ रही हैं।

इसके बावजूद, कई शिक्षकों का मानना है कि जैसे-जैसे सभी इस नए तरीके के साथ तालमेल बिठाएंगे, चीजें बेहतर होती जाएंगी। वे इस बात की तारीफ करते हैं कि डिजिटल जांच से गलतियाँ होने की आशंका कम हो जाती है और यह भी सुनिश्चित होता है कि हर उत्तर की सही से जांच की जाए।