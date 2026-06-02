CBSE की OSM प्रणाली में खामियां उजागर करने वाले सार्थक संसदीय समिति के सामने हुए पेश

CBSE की OSM प्रणाली में खामियां उजागर करने वाले सार्थक संसदीय समिति के सामने हुए पेश

लेखन गजेंद्र 03:26 pm Jun 02, 202603:26 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में खामियों को उजागर करने वाले 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत मंगलवार को संसदीय समिति के सामने पेश हुए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सार्थक शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। संसदीय समिति कक्षा 12 की CBSE परीक्षाओं में OSM के उपयोग की समीक्षा करेगी, साथ ही छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर भी विचार करेगी।