CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग पर उठे गंभीर सवाल: छात्र बोले- हमारी कॉपी पर किसी और की लिखावट
CBSE की क्लास 12 के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि फिजिक्स में उसे उम्मीद से बहुत कम नंबर मिले हैं। छात्र का दावा है कि जो उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन अपलोड की गई, वह उसकी नहीं है। छात्र ने जब अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन्ड कॉपी देखी, तो हैरान रह गया। उसमें लिखी हैंडराइटिंग और जवाब उसके लिखे पेपर से पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे। इस घटना के बाद, CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं।
ऑनलाइन यूजर्स ने धुंधली स्कैन कॉपियों की शिकायत की
छात्र ने अपने फिजिक्स पेपर की तुलना इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के पेपर से की। उसके शिक्षकों और घर वालों ने भी माना कि हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग थी। जब छात्र ने अपना यह अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया, तो दूसरे छात्र भी अपनी शिकायतें बताने लगे। कई छात्रों ने धुंधली स्कैन्ड कॉपियों और उत्तर पुस्तिका के पन्नों के गायब होने की शिकायत की। छात्र और अभिभावक CBSE से इन समस्याओं को जल्द ठीक करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी और छात्र को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।