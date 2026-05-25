CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग पर उठे गंभीर सवाल: छात्र बोले- हमारी कॉपी पर किसी और की लिखावट

ऑनलाइन यूजर्स ने धुंधली स्कैन कॉपियों की शिकायत की

छात्र ने अपने फिजिक्स पेपर की तुलना इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के पेपर से की। उसके शिक्षकों और घर वालों ने भी माना कि हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग थी। जब छात्र ने अपना यह अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया, तो दूसरे छात्र भी अपनी शिकायतें बताने लगे। कई छात्रों ने धुंधली स्कैन्ड कॉपियों और उत्तर पुस्तिका के पन्नों के गायब होने की शिकायत की। छात्र और अभिभावक CBSE से इन समस्याओं को जल्द ठीक करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी और छात्र को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।