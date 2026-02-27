अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी CBI 

सुनवाई

कोर्ट ने कहा- न्यायिक जांच में खरे नहीं उतरे

दिल्ली की कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा केजरीवाल और सिसोदिया पर लगाए गए कथित केंद्रीय षड्यंत्रकारी भूमिका को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने कहा कि उनके सामने जो आरोप रखे गए थे वह न्यायिक जांच में खरे नहीं उतरे हैं। कोर्ट ने अपने अवलोकन में पाया कि सिसोदिया का कोई आपराधिक इरादा नहीं था। उसने निष्कर्ष निकाला कि दोनों नेताओं के खिलाफ मामले को आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत सामग्री अपर्याप्त थी।