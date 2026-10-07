भगवंत मान के OSD के घर पहुंची CBI टीम का ढोल-भांगड़े से स्वागत, ग्रामीणों ने फूल बरसाए
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुमन के घर पर जब CBI तलाशी लेने घरचों गांव पहुंची, तो ग्रामीणों ने इस मौके को जश्न में बदल दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए CBI की टीम गांव पहुंची थी, मगर यहां डर और घबराहट के बजाय पूरे गांव में ढोल बज रहे थे और लोग खुशी से भांगड़ा कर रहे थे।
जांच पूरी होने के बाद, जब CBI की गाड़ियां गांव से बाहर निकलने लगीं, तो ग्रामीणों ने उन पर फूलों की बारिश कर उनका अनोखे अंदाज में स्वागत किया।
विपक्ष ने AAP पर आरोप लगाए, पुलिस ने अधिकारी को निलंबित किया
इस अनोखे स्वागत ने फौरन ही राजनीतिक हलचल मचा दी। विपक्षी नेताओं ने इस घटना को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सीधा संदेश बताया और आम आदमी पार्टी (AAP) पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया।
इस पूरे मामले में, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पूरे पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, पुलिस ने गांव में तैनात एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, फूलों से स्वागत करने वाले 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।