NEET पेपर लीक: CBI का सनसनीखेज खुलासा, NTA की लापरवाही बनी वजह

जांचकर्ताओं को इस लीक के पीछे एक बहु-राज्यीय नेटवर्क का पता चला है। इसमें पूर्व NTA सदस्य और रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट कोचिंग क्लासेज के दौरान लगभग 5 लाख रुपये लेकर केमिस्ट्री के सवाल लीक किए।

एक अन्य आरोपी, आदित्य मोतेगांवकर ने कथित तौर पर लीक हुए पेपर को टेलीग्राम पर फैलाया। फोरेंसिक जांच में 111 सवाल आधिकारिक परीक्षा सेट से मेल खा गए।

CBI अब लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी और NTA की प्रक्रियाओं में पूरी तरह बदलाव करने को कहेगी ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी जानकारी सामने आएगी।