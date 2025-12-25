CBI अधिकारियों की लापरवाही से उन्नाव रेप पीड़िता को हुआ नुकसान- रिपोर्ट

रिपोर्ट इस आधार पर सेंगर को मिला फायदा रिपोर्ट के मुताबिक, CBI ने हाई कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व मामले में फैसला सुनाया था कि धारा 21 IPC के तहत परिभाषित लोकसेवक विधायक नहीं है। इसी का फायदा सेंगर को मिला। हाई कोर्ट ने सेंगर के खिलाफ POCSO की धारा 5(सी) और 6 को रद्द कर कहा कि विधायक लोकसेवक नहीं है, इसलिए इन प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास नहीं हो सकती। यहां CBI के अनुरोध का कोई लाभ नहीं हुआ।

समर्थन CBI ने पीड़िता का समर्थन नहीं किया हाई कोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता ने 2019 में सेंगर पर IPC के तहत मुकदमा चलाने की मांग की और उसे बलात्कार के समय लोकसेवक बताया, तो CBI ने समर्थन नहीं किया। तब CBI ने कहा था कि पीड़िता के नए आरोप "लागू नहीं होते" और निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, "निचली अदालत द्वारा अगस्त 2019 को पारित आदेश को पीड़िता ने चुनौती नहीं दी और न CBI ने समर्थन किया।

Advertisement

जांच POCSO की धारा से बरी हुए सेंगर रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता ने चाहा कि सेंगर को IPC धारा 376(2)(F) और (K) के तहत दोषी ठहराया जाए, न कि IPC धारा 376(2) और POCSO धारा 5-6 के तहत। कोर्ट ने अब सेंगर को POCSO की धारा 5-6 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर पर केवल POCSO की धारा 3 के तहत मुकदमा चल सकता है, जिसकी अधिकतम सजा 7 साल है और सेंगर 7 साल जेल में बिता चुके हैं।

Advertisement