महाराष्ट्र: पूर्व कांग्रेस नेता पवनराज निंबालकर हत्याकांड में सभी आरोपी बरी, 20 साल बाद आया फैसला

घटना

क्या है हत्या का मामला?

पवनराजे और उनके ड्राइवर की 3 जून, 2006 को नवी मुंबई में हत्या कर दी गई थी। तब दोनों मुंबई से उस्मानाबाद जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध गोलीबारी की। मामले की शुरुआती जांच नवी मुंबई पुलिस ने की, लेकिन बाद में CBI को सौंप दी गई। CBI ने 2009 में पद्मसिंह को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि राजनीतिक और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता में पद्मसिंह ने अपने चचेरे भाई पवनराजे की हत्या की साजिश रची थी।