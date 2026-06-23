CBI ने हरियाणा के IAS को दबोचा, 60 करोड़ के अवैध खातों से खुला 504 करोड़ रुपये का घोटाला देश Jun 23, 2026

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (IAS) पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अग्रवाल ने स्कूल और कृषि विभाग से जुड़े अनधिकृत बैंक खातों के जरिए 60.54 करोड़ रुपये का गबन किया। ये बैंक खाते चंडीगढ़ की IDFC फर्स्ट बैंक शाखा में खोले गए थे। इसे राज्य के वित्तीय नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचां है।