एविएशन में रिश्वत का 'खेल' बेनकाब: CBI ने DGCA अधिकारी और रिलायंस कंसल्टेंट को पकड़ा देश Apr 20, 2026

एविएशन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने DGCA के एक सीनियर अधिकारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसल्टेंट भारत माथुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन्होंने उड़ान संबंधी मंजूरियां और अनुमतियां दिलाने के लिए रिश्वत ली थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि भारत माथुर उनके लिए सिर्फ कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इस मामले में रिलायंस की कंपनी एस्टेरिया एयरोस्पेस भी शामिल है। यह कंपनी हवाई इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है और रिश्वतखोरी के इस मामले में कंपनी के कुछ आवेदनों की भी जांच चल रही है।