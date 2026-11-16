25 लाख की उगाही: CBI ने NCB के 2 उप निरीक्षकों को रंगे हाथ दबोचा

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जुलाई में NCB ने मेडिकल स्टोर मालिक से कुछ खास कैप्सूल के रिकॉर्ड्स मांगे थे। मालिक ने सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन कई महीनों बाद एक अफसर फिर से उसके पास आया और जेल भेजने की धमकी देने लगा। पहले उसने 50 लाख रुपये मांगे, फिर 25 लाख रुपये में मामला निपटाने की बात कही। शिकायत मिलने पर CBI ने उसकी जांच की और आरके पुरम इलाके में जाल बिछाकर दोनों अफसरों को गिरफ्तार कर लिया।