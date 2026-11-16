25 लाख की उगाही: CBI ने NCB के 2 उप निरीक्षकों को रंगे हाथ दबोचा
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दो उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने शाहजहांपुर के एक मेडिकल स्टोर मालिक से 25 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश की। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में 16 नवंबर को एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये दोनों आरोपी अफसर अजीत सिंह मीणा और सुमीत कुमार रंगे हाथों पकड़े गए।
NCB अधिकारी ने की 50 लाख और 25 लाख रुपये की मांग
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जुलाई में NCB ने मेडिकल स्टोर मालिक से कुछ खास कैप्सूल के रिकॉर्ड्स मांगे थे। मालिक ने सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन कई महीनों बाद एक अफसर फिर से उसके पास आया और जेल भेजने की धमकी देने लगा। पहले उसने 50 लाख रुपये मांगे, फिर 25 लाख रुपये में मामला निपटाने की बात कही। शिकायत मिलने पर CBI ने उसकी जांच की और आरके पुरम इलाके में जाल बिछाकर दोनों अफसरों को गिरफ्तार कर लिया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR
दोनों अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। यह मामला एक बार फिर बताता है कि भ्रष्टाचार कहीं भी अपनी जड़ें जमा सकता है, यहां तक कि उन लोगों के बीच भी जिनकी जिम्मेदारी कानून लागू करने की है। हालांकि, यह घटना यह भी दिखाती है कि जब आम लोग आवाज उठाते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना मुमकिन है।