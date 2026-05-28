ट्विशा शर्मा की मौत में दहेज और गर्भपात का खुलासा, CBI ने उठाया यह बड़ा कदम देश May 28, 2026

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके पति पर ट्विशा शर्मा को प्रताडित करने का आरोप लगाया है। ट्विशा का शव 12 मई को उनके भोपाल स्थित घर से मिला था। जांचकर्ताओं के मुताबिक, ट्विशा के पति ने उनसे दहेज की मांग की, गर्भपात के लिए मजबूर किया और उनकी बदनामी करने की भी कोशिश की थी। एजेंसी ने यह भी बताया कि ट्विशा के शरीर पर कुछ ऐसी चोटें भी थीं, जिनके बारे में उनके ससुराल वाले कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाए।