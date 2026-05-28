ट्विशा शर्मा की मौत में दहेज और गर्भपात का खुलासा, CBI ने उठाया यह बड़ा कदम

ट्विशा शर्मा की मौत में दहेज और गर्भपात का खुलासा, CBI ने उठाया यह बड़ा कदम
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके पति पर ट्विशा शर्मा को प्रताडित करने का आरोप लगाया है। ट्विशा का शव 12 मई को उनके भोपाल स्थित घर से मिला था। जांचकर्ताओं के मुताबिक, ट्विशा के पति ने उनसे दहेज की मांग की, गर्भपात के लिए मजबूर किया और उनकी बदनामी करने की भी कोशिश की थी। एजेंसी ने यह भी बताया कि ट्विशा के शरीर पर कुछ ऐसी चोटें भी थीं, जिनके बारे में उनके ससुराल वाले कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाए।
CBI कर रही व्हाट्सऐप चैट और दहेज के दावों की जांच
बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। उसी दिन ट्विशा के पति समरथ सिंह को CBI हिरासत में ले लिया गया। अब जांचकर्ता इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। वे ट्विशा की गर्भावस्था से जुड़ी व्हाट्सऐप चैट और बार-बार दहेज की मांग के गवाहों के बयानों पर खास ध्यान दे रहे हैं, ताकि उनकी मौत के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।