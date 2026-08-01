दिल्ली-NCR में H1N1 की रफ्तार बेकाबू, रोजाना 7 से 10 नए मरीज मिल रहे

डॉक्टरों का कहना है कि बारिश और उमस के कारण H1N1 और यहां तक कि COVID-19 जैसे वायरस तेजी से फैल रहे हैं। गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षणों पर खास ध्यान दें।

खासकर अगर आप बुजुर्ग हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। अगर आप बीमार महसूस करते हैं, तो मास्क पहनें और घर पर ही रहें। ज़्यादातर लोग एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर हालत बिगड़ती है तो समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।