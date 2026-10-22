प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का कथित अपमान करने पर केरलम में 15 छात्रों पर FIR

केरलम में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (MSF) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से जुड़े करीब 15 छात्रों पर FIR दर्ज की गई है। इन छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने 13 अक्टूबर को MES कल्लादी कॉलेज में हुए कॉलेज यूनियन चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का अपमान किया। यह घटना चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुए 'कोटिक्कलासम' नाम के कार्यक्रम के समय हुई थी।