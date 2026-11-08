सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: निर्माणाधीन पुल से कार टकराई, 4 की मौत

पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण यह भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान गुरुराज सुरेश चव्हाण (29), रेड्डी बागला राठौड़ (33), गोविंदा सीथ्या चव्हाण (28) और कुमार रामू राठौड़ (26) के रूप में हुई है।