दिल्ली में सर्दी से हटाई जाएगी धूल, CAQM का MCD को विशेष सफाई अभियान चलाने का आदेश
सर्दियों का मौसम अब नजदीक है और इस दौरान दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा खराब करने वाली चीजों में से एक सड़क की धूल होती है। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को सफाई के काम तेज करने का निर्देश दिया है। इन कामों में मशीनी झाड़ू लगाना, पानी का छिड़काव करना और निर्माण और विध्वंस (C&D) कचरे को हटाना शामिल है। इन सभी कदमों का मकसद धूल से होने वाले PM2.5 प्रदूषण को कम करना है, जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के साथ मिलकर हवा को और भी जहरीला बना देता है।
धूल नियंत्रण को लेकर CAQM ने DCMC से विशेष अभियान चलाने को कहा
CAQM ने धूल नियंत्रण और प्रबंधन शाखा (DCMCs) से यह भी कहा है कि वे सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों और उनके किनारों पर जमी पुरानी धूल को वैज्ञानिक तरीके से हटाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। रिसर्च से पता चला है कि मशीनी झाड़ू लगाना सबसे असरदार तरीका है, लेकिन सफाई के 4 से 8 दिनों के अंदर ही धूल दोबारा जमा होने लगती है, इसलिए बार-बार सफाई करना बहुत जरूरी है। अधिकारी अब ऐसे रास्तों के कच्चे किनारों को पक्का करने पर भी सोच-विचार कर रहे हैं और ऐसी वनस्पतियां लगाने की योजना बना रहे हैं जो मिट्टी को अपनी जड़ों में रोककर रख सकें, ताकि हवा ज्यादा समय तक साफ बनी रहे।