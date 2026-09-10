दिल्ली में सर्दी से हटाई जाएगी धूल, CAQM का MCD को विशेष सफाई अभियान चलाने का आदेश

CAQM ने धूल नियंत्रण और प्रबंधन शाखा (DCMCs) से यह भी कहा है कि वे सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों और उनके किनारों पर जमी पुरानी धूल को वैज्ञानिक तरीके से हटाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। रिसर्च से पता चला है कि मशीनी झाड़ू लगाना सबसे असरदार तरीका है, लेकिन सफाई के 4 से 8 दिनों के अंदर ही धूल दोबारा जमा होने लगती है, इसलिए बार-बार सफाई करना बहुत जरूरी है। अधिकारी अब ऐसे रास्तों के कच्चे किनारों को पक्का करने पर भी सोच-विचार कर रहे हैं और ऐसी वनस्पतियां लगाने की योजना बना रहे हैं जो मिट्टी को अपनी जड़ों में रोककर रख सकें, ताकि हवा ज्यादा समय तक साफ बनी रहे।