CAQM सभी राज्यों और जिलों से विस्तृत एक्शन प्लान बनाने पर जोर दे रहा है। इसका मकसद प्रदूषण में कम से कम 15 प्रतिशत की कमी लाना है। इन लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की होगी। जमीनी हकीकत को देखते हुए CAQM खास उपाय सुझाएगा और लागू करवाएगा। यह हर सर्दियों में सिर्फ प्रतिक्रिया देने की बजाय, स्वच्छ हवा के लिए पहले से तैयारी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।