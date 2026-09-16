दिल्ली-NCR में बच्चों की सेहत पर खतरा, CAQM ने नवंबर-दिसंबर में स्कूलों में खेलों पर रोक लगाई

दिल्ली-NCR के सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे नवंबर और दिसंबर के महीनों में खेल गतिविधियां और प्रतियोगिताएं न करवाएं। दरअसल, इन महीनों में वायु गुणवत्ता अक्सर बहुत खराब हो जाती है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने यह कदम छात्रों की सेहत को ध्यान में रखकर उठाया है। CAQM का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चों के दूषित हवा में सांस लेने पर चिंता जताई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।