प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की

मोदी ने कैप्टन स्मित की इस सूझबूझ को भारत के बढ़ते विमान निर्माण क्षेत्र की प्रतिष्ठा से जोड़ा। उन्होंने 'सेवा भारत' कार्यक्रम में अपनी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, "आज एक भारतीय पायलट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया भारत में बने विमानों की बात करेगी।"

यह सम्मान मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा था। इस मौके पर उन्होंने व्यक्ति की बहादुरी और देश की प्रगति दोनों को उजागर किया।