प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सेवा भारत' कार्यक्रम में कैप्टन स्मित मच्छार की दिल खोलकर सराहना की। यह सराहना उनकी बहादुरी के लिए थी, जो उन्होंने कुछ दिन पहले फ्लाईदुबई की दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट में अपने को-पायलट द्वारा हुए कथित हवाई हमले के बाद दिखाई थी।
घायल होने के बावजूद, स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी पाई, जिससे यात्रियों और क्रू को अंदर आने का मौका मिला। उनकी सूझबूझ से ही विमान को सऊदी अरब में सुरक्षित उतारा जा सका।
मोदी ने बहादुरी को विमान निर्माण से जोड़ा
मोदी ने कैप्टन स्मित की इस सूझबूझ को भारत के बढ़ते विमान निर्माण क्षेत्र की प्रतिष्ठा से जोड़ा। उन्होंने 'सेवा भारत' कार्यक्रम में अपनी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, "आज एक भारतीय पायलट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया भारत में बने विमानों की बात करेगी।"
यह सम्मान मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा था। इस मौके पर उन्होंने व्यक्ति की बहादुरी और देश की प्रगति दोनों को उजागर किया।