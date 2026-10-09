इजरायली गायक ने हनुमान चालीसा गाकर किया भारतीय कैप्टन को सलाम, वीडियो इंटरनेट पर धूम
फ्लाईदुबई की एक उड़ान में कैप्टन समित मच्छार ने बड़ी सूझबूझ से एक आपात स्थिति संभाली थी। दरअसल, उनके सह-पायलट ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया था। अब उनकी इस बहादुरी से प्रेरणा लेकर एक श्रद्धांजलि दी गई है। उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। बाद में कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था कि इस प्रार्थना ने ही उन्हें सभी यात्रियों को सुरक्षित रखने की हिम्मत दी थी।
बेन रेविट्ज की हनुमान चालीसा ने ऑनलाइन धूम मचाई
कैप्टन मच्छर की कहानी ने इजरायली गायक बेन रेविट्ज को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कैप्टन को सम्मान देते हुए हनुमान चालीसा का अपना एक खास वर्जन रिकॉर्ड किया। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए, रेविट्ज ने कैप्टन मच्छार को एक भारतीय हीरो बताया, जिसने कई जानें बचाईं। उनका यह परफॉरमेंस भारत और इजरायल दोनों जगह के सोशल मीडिया यूजर्स को बहुत पसंद आया। दोनों देशों के लोगों ने रेविट्ज के सम्मान भरे इस भाव और उनके भावुक गायन की जमकर तारीफ की है।