इजरायली गायक ने हनुमान चालीसा गाकर किया भारतीय कैप्टन को सलाम, वीडियो इंटरनेट पर धूम

कैप्टन मच्छर की कहानी ने इजरायली गायक बेन रेविट्ज को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कैप्टन को सम्मान देते हुए हनुमान चालीसा का अपना एक खास वर्जन रिकॉर्ड किया। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए, रेविट्ज ने कैप्टन मच्छार को एक भारतीय हीरो बताया, जिसने कई जानें बचाईं। उनका यह परफॉरमेंस भारत और इजरायल दोनों जगह के सोशल मीडिया यूजर्स को बहुत पसंद आया। दोनों देशों के लोगों ने रेविट्ज के सम्मान भरे इस भाव और उनके भावुक गायन की जमकर तारीफ की है।