IC-814 के कैप्टन ने स्मित मच्छार को सराहा, बोले- पायलट सिर्फ उड़ान भरने से कहीं ज्यादा है
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IC-814 विमान के हाइजैक होने के दौरान उसे संभालने वाले कप्तान देवी शरण ने खुले तौर पर कप्तान स्मित मच्छर के साहस और शांत स्वभाव की तारीफ की है।
शरण ने बताया कि कैसे दबाव में भी मच्छार का शांत रहना दिखाता है कि एक पायलट में उड़ान भरने के कौशल से कहीं ज्यादा क्या चीज मायने रखती है।
देवी शरण ने मच्छार को बताया आदर्श
शरण ने मच्छार की मानसिक मजबूती और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।
उन्होंने कहा, "उनकी बहादुरी पेशेवर एविएशन की सबसे अच्छी परंपराओं और मूल्यों को दर्शाती है।" वे मच्छार को युवा पायलटों के लिए एक आदर्श मानते हैं और यह भी बताया कि उन्हें मच्छार की प्रतिबद्धता और बहादुरी पर कितना गर्व है।