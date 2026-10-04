IC-814 के कैप्टन ने स्मित मच्छार को सराहा, बोले- पायलट सिर्फ उड़ान भरने से कहीं ज्यादा है

IC-814 विमान के हाइजैक होने के दौरान उसे संभालने वाले कप्तान देवी शरण ने खुले तौर पर कप्तान स्मित मच्छर के साहस और शांत स्वभाव की तारीफ की है।

शरण ने बताया कि कैसे दबाव में भी मच्छार का शांत रहना दिखाता है कि एक पायलट में उड़ान भरने के कौशल से कहीं ज्यादा क्या चीज मायने रखती है।