कैंसर की 137 दवाएं आज से सस्ती, 50 प्रतिशत तक कम हुए दाम

NPPA के मुताबिक, 85 फार्मा कंपनियों ने 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के संशोधित दाम जारी किए हैं।

679 ब्रांड्स की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती की गई है, जबकि कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कमी की गई है।

एक अनुमान के मुताबिक, कुछ एक लाख रुपये तक की दवाएं अब 4,000 रुपये में मिल सकेगी।

NPPA ने कहा है ट्रेड मार्जिन सीमा से MRP में 70 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है।