कैनेडियन व्लॉगर ने खोली बेंगलुरु के टूटे फुटपाथों की पोल, प्रशासन ने आनन-फानन में की मरम्मत

फ्रीसेन ने इलाके के क्षेत्रीय निरीक्षक विजय हरदास को तुरंत मरम्मत कराने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अभी बहुत काम बाकी है। उनका यह वीडियो ऑनलाइन खूब चर्चा का विषय बन गया, जहां लोग इस बात पर अपनी राय देने लगे कि बेंगलुरु ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में पैदल चलने वालों के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं। यह उनका कोई पहला ऐसा काम नहीं था जिसका असर दिखा हो, पिछले साल भी उनकी एक ऐसी ही पोस्ट के बाद आस-पास के फुटपाथों की मरम्मत की गई थी। यह दिखाता है कि कैसे नागरिक अपनी आवाज उठा कर और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर वाकई शहरों को बेहतर बना सकते हैं।