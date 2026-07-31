क्या अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर हो सकती है जेल, क्या कहता है कानून?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) में ऐसा अलग प्रावधान नहीं है, जो हर तरह की अपशब्द को अपराध घोषित करता हो। अपशब्दों का इस्तेमाल अपराध है या नहीं, यह कृत्य के संदर्भ, इरादे और परिणामों पर निर्भर करता है।

ऐसे मामलों में BNS की धारा 352 लागू हो सकती है, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है।

इसके तहत दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।