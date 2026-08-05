मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्यता पर कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा सवाल, क्या धार्मिक पहचान पर पड़ेगा असर?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि क्या मदरसों के लिए राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के सभी 6 छंदों को गाना अनिवार्य करना सही है। सुनवाई के दौरान जजों ने टिप्पणी की थी कि अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी और उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इसे गाने से किसी की धार्मिक पहचान पर सच में कोई असर पड़ेगा। यह मामला सरकार के एक आदेश के बाद सामने आया था, जिसमें इस गीत को अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय गान नहीं है।