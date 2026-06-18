योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर रेड रोड एक सप्ताह के लिए बंद, कलकत्ता HC ने उठाए गंभीर सवाल देश Jun 18, 2026

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के रेड रोड को पूरे एक हफ्ते (14 से 21 जून) तक बंद रखने पर सवाल उठाया है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि 21 जून को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या इसकी जगह ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? कोर्ट का कहना है कि रेड रोड बंद होने से ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या पैदा हो रही है। वकीलों और कोर्ट स्टाफ के लिए हाई कोर्ट पहुंचना मुश्किल हो गया है।