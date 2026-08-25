अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR में नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR में नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश

लेखन गजेंद्र 02:22 pm Aug 25, 202602:22 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज 3 FIR में कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने सांसद बनर्जी की याचिका पर यह आदेश दिया। बनर्जी ने दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज FIR राजनीतिक रूप से प्रेरित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा और FIR खारिज करने की मांग वाली याचिका 3 मामलों तक सीमित रहेगी।