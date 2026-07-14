CAG का बड़ा खुलासा: लाड़ली बहिन योजना में अतिरिक्त खर्च हुए 3,500 करोड़ रुपये

इस योजना के कारण महाराष्ट्र में महिलाओं पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया है। यह खर्च पिछले साल के 262 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 33,554 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जेंडर बजट में भी इसी तरह की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सबको इसका फायदा मिला। योजना के लाभार्थियों की संख्या में करीब 38 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण यह है कि 92 लाख से ज्यादा महिलाओं को योजना से हटा दिया गया। ये महिलाओं या तो पात्रता पूरी नहीं कर रही थीं, या फिर उनका e-KYC नहीं हुआ था। इसके बावजूद, राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और नए उद्यमों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए लगातार फंडिंग करती रहेगी।